Incontri con l’autore e con il vino a Lignano

La piazza di Bologna accoglie di nuovo,applausi scroscianti, la voce del "suo" studente - che proprio all'Alma Mater dovrebbe laurearsi a luglio - per uno deglifinali di Repubblica ...Aveva pattuitola escort una prestazione di due ore al costo di 150 al telefono, dopo aver ... imparando però la lezione: controllare sempre le informazioni trovate sui siti diin internet.A organizzare entrambi gli, in calendario martedì 13 e martedì 20 giugno all'Auditorium Sant'Ilario , sempreinizio alle 20.30 e ingresso libero, la sezione piacentina di Oipa " ...

Raccolta differenziata porta a porta: gli ultimi incontri con i residenti del centro prima dell'avvio del servizio IlPescara

I 15 eventi di questa ottava edizione si svolgono nel centro storico ma anche in periferia e sono fruibili da tutti ...Alcuni dei film che hanno reso popolare Pedro Almodovar negli anni ‘80 sono divenuti di culto. Ora tornano in sala per omaggiare il cinema del regista spagnolo e la vita assurda e meravigliosa che lui ...