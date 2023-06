Incinta di 36 settimane perde bimba dopo il vaccino trivalente | aperta inchiesta

(Di domenica 11 giugno 2023) L'Aquila - La Procura della Repubblica di Sulmona (L'Aquila) ha aperto un'a seguito della denuncia-querela presentata da una 33enne che ha chiesto l'accertamento di eventuali responsabilità per morte fetale endouterina. Il primo luglio 2021 la giovane donna ha perso laalla 36/ma settimana di gravidanza, esattamente dieci giorniinoculazione delTriaxis antidiferite, antitetano e antipertosse. Il sostituto procuratore Edoardo Mariotti ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e interruzione colposa di gravidanza e ha proceduto all'iscrizione di due medici, il ginecologo che seguiva la donna e il medico vaccinatore. Un atto dovuto quello della Procura ai fini degli accertamenti irripetibili, attraverso i quali si vuole approfondire l'epoca, la causa e il mezzo ...

... colpita con almeno 37 coltellate, Giulia Tramontano, 29 anni edi 7 mesi. Si tratta di un ... In più, gli esami autoptici (il deposito delle relazioni nelle prossime) dovranno chiarire ...... Sharon Tate stava per avere il suo primo figlio: la donna, infatti, eradi otto mesi ...si rese conto che Sadie Atkins voleva ucciderla implorò la donna di attendere almeno altre due: ...In Italia si sono compiuti nelle ultimefemminicidi atroci tra i quali spicca quello di ... Quello che era divenuto un ostacolo alla propria vita " Giuliaal settimo mese " viene ...

Incinta di 36 settimane perde bimba dopo vaccino, inchiesta Agenzia ANSA

Lavinia Mauro ha deciso di rivolgersi direttamente ai suoi follower per far sapere una cosa importante e per far riflettere.Aveva cominciato a picchiare la compagna incinta di otto mesi e aveva proseguito anche dopo la nascita del figlio. Un uomo di 35 anni, di origini romene, ha ricevuto la misura cautelare dell'allontana ...