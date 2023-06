(Di domenica 11 giugno 2023) Hai letto bene. Neppure il governo dei 5 Stelle e del Pd ha avuto il buon senso di cancellare l’assurdità di difendere, con un imponente schieramento di mezzi e didi Polizia, il N U L L A. Uno spiazzo di circa 68mila metri quadrati diche nessuno utilizza, destinato a diventare un autoporto. Costerà circa 47 milioni di euro, dei quali ben 5 solo per la security, e andrà a sostituire quello già esistente a, distante meno di 15 km. Dal 2021 decine dilo proteggono giorno e notte, anche se non servirà assolutamente a niente ancora per anni. Più volte al giorno una colonna di mezzi porta decine dia sostituire quelli che, dopo aver difeso il niente, finalmente se ne tornano in caserma, sicuramente delusi che la loro professionalità sia stata sprecata. Questi uomini e ...

In Val di Susa gli agenti difendono un parcheggio vuoto. E intanto la Francia rimanda la Tav Il Fatto Quotidiano

