“In Sicilia e Puglia rifiuti Usa dalle navi militari” | il ritrovamento sulle spiagge – Video

(Di domenica 11 giugno 2023) Continuano ad arrivare,didi provenienza statunitense, che non sono commerciati in Italia. Secondo il gruppo che su Instagram cura la pagina Archeoplastica, che si occupa di sensibilizzare le persone sull’inquinamento del mare, si tratta di spazzatura “persa” dae portaerei Usa che solcano il Mediterraneo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...815 Rai 3 TGR Lazio 816 Rai 3 TGR Abruzzo 817 Rai 3 TGR Molise 818 Rai 3 TGR Campania 819 Rai 3 TGR820 Rai 3 TGR Basilicata 821 Rai 3 TGR Calabria 822 Rai 3 TGR Sardegna 823 Rai 3 TGR...© WWF Italia Questi due eventi aprono ufficialmente la stagione delle nidificazioni e il WWF è presente con il Network tartarughe marine impegnato in, Calabria, Basilicata e(con il ...... "Vincenzo De Luca in Campania è un po' come Cateno in". Grazie al lavoro di tessitura dell'... In alcuni comuni di, Campania e Lazio i candidati sponsorizzati da Cateno hanno ottenuto ...

Eolico e fotovoltaico, Lombardia, Puglia e Sicilia le regioni in prima fila ma l’Italia è lenta Il Sole 24 ORE

Meteo ancora incerto sull'Italia con rischio nuovi acquazzoni e forti temporali, scatta l'allerta della Protezione Civile ...Un'area di bassa pressione sull'Europa orientale stimola ancora una diffusa instabilità pomeridiana sull'Italia. Una blanda circolazione di bassa pressione sull'Europa orientale mantiene attiva sull'I ...