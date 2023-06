In 40mila per Franco Ricciardi allo stadio Maradona di Napoli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuarantamila spettatori per il concerto di, ieri sera,Diego Armandodi. “È un sogno che si realizza per tutti noi. È la nostra grande festa. Ho fatto goal al”, le parole di. Ad aprire il concerto due brani per lui importanti: le note di “‘O sole mio”, a rappresentarenel mondo, e “167”, il pezzo dedicato al suo quartiere, Scampia. “Resto e resterò per sempre la voce dei territori disagiati – ha sottolineato– non cambierò mai”. E lo ha ricordato al pubblico proiettando sull’enorme palco le immagini della Vela di Scampia. La serata, durata più di due ore, ha visto tanti ospiti duettare con ...