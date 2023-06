Imu scadenza 16 giugno | la Legge 104 prevede agevolazioni? Ora finalmente lo sai

(Di domenica 11 giugno 2023) Mancano pochi giorni alladell’acconto Imu, ma quali sono le possibili esenzioni legate alla104? È tempo di pagamento Imu ed in tanti cercano di capire se vi sia la possibilità di accedere a riduzioni o addirittura esenzioni che consentano di risparmiare qualche soldo. La normativa effettivamentetutta una serie di esenzioni sul pagamento dell’Imposta Municipale Unica a cominciare da quella più importante legata alla prima casa purché di categoria catastale non di lusso. Stiamo parlando delle abitazioni delle seguenti: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. Ecco l’esenzione Imu con la104 – grantennistoscana.itAl contrario, nel caso di abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 l’Imu dovrà essere versata regolarmente sulla base di un’aliquota agevolata e con la possibilità di ottenere una ...

Il 16 giugno si paga l'acconto, il saldo sarà invece dovuto a dicembre: ladel 16 cade però di sabato e quindi ci sarà tempo per fare il pagamento fino al 18 del mese. L'si applica sui ...... ovviamente, incide sulla quota maggiorata della rata: tanto è più bassa la, tanto più ... l'inquilino non è comunque tenuto al versamento delle tasse concernenti l'abitazione, come l'(......manchino i presupposti (come nel caso in cui hai venduto la tua casa e non devi più versare l') ... ed essi, invece, hanno unaperentoria. C'è un caso particolare in cui con l'autotutela l' ...

Il fisco chiama alla cassa i contribuenti per le principali scadenze di pagamento di metà anno. Si inizia con l'Imu, che va versata entro il 16 giugno e che secondo i calcoli della Uil per questo prim ...