Il video nel fast food | la chiamata | le ricerche con i cani molecolari | cosa sappiamo di Kataleya | la bambina scomparsa a Firenze

(Di domenica 11 giugno 2023) Ci sarebbe anche unche potrebbe tornare utile alledi MiaChicllo Alvarez, laperuviana di 5 annida sabato 10 giugno a. Nel pomeriggio di oggi una conoscente della famiglia ha detto ai giornalisti, uscendo dall’ex hotel occupato dove viveva la piccola, che «risulterebbe l’esistenza di immagini di una telecamera che sabato sera avrebbero ripreso tre adulti, fra cui due donne, insieme a due minori nei pressi di unin città: uno dei minori è unae si starebbe accertando se corrisponde alla bimba». Non solo: un’amica della mamma dellaavrebbe riferito di aver ricevuto una telefonata da un uomo che avrebbe parlato in ...

Finisce una storia, ma soltanto perché ne inizia un'altra", le parole di Elly Schlein all'ex Whirlpool di Napoli per il congresso di Articolo 1 che confluiscePd.Il: Los del Rio Macarena1996, il mondo intero fu travolto dalla follia di Macarena . La canzone, composta dal duo sivigliano degli Los del Río composto da Antonio Romero e Rafael Ruiz ...Il presidente della Colombia Gustavo Petro ha fatto visita nell'ospedale militare di Bogotà ai quattro bambini ritovatimezzo della selva amazzonica colombiana dov'era precipitato lo scorso primo maggio l'aereo in cui viaggiavano assieme alla madre, deceduta. Il governo colombiano fa sapere che i bambini sono in ...

Il video nel fast food, la chiamata, le ricerche con i cani molecolari: cosa sappiamo di Kataleya, la bambina scomparsa ... Open

Kiev: "Per conquistarlo i soldati ucraini hanno usato l'ingegno" ed il portavoce delle forze del quadrante sud diffonde questo video ...Arriva a un passo dalla vittoria la Rappresentativa Allievi Under 16 al Torneo delle Province: la formazione allenata da Barbieri inizia la Final four nel migliore dei modi battendo Ravenna 1-0 con ...