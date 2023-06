Il Verona vince lo spareggio e spedisce in Serie B lo Spezia

...meno allo spareggio salvezza tra lo Spezia e l'Hellas. Dopo aver finito il campionato entrambe a quota 31 punti, liguri e veneti si giocano tutto al Mapei Stadium di Reggio Emilia: chi...Chiresta in Serie A, chi perde retrocede in B. Al Mapei Stadium si sta giocando Spezia -: si tratta dello spareggio salvezza tra le due squadre arrivate appaiate al terz'ultimo posto dopo 38 ...Stasera si gioca anche Spezia -: chiresta in Serie A, chi perde retrocede in B. Il tabellino di Bari - Cagliari 0 - 0 (live) BARI (4 - 3 - 3): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, ...

Spezia-Verona, in corso lo spareggio salvezza: 1-3. Chi vince resta in Serie A. LIVE Sky Tg24

Ultimo atto di questa Serie A 2022/2023. Verona e Spezia si giocano la permanenza nel massimo campionato nel match del Mapei Stadium, gara secca che deciderà quale dei due ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Spezia-Verona, in corso lo spareggio salvezza: 0-1. Chi vince resta in Serie A. LIVE ...