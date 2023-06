L'Hellasbatte 1 - 3 lo Spezia sul neutro del "Mapei" Stadium e resta in Serie A! Retrocede lo Spezia di Semplici. La partita Succede tutto nel primo tempo con il vantaggio dell'Hellas dopo 5' ...... passando per il The Cutting Room a New York; dall'Arena die Caracalla con i 2Cellos al ... si scopre che il cielo è un immenso prato di fiori (Sky Flowers) e ci sia riposare su un'amaca ...Al 90' AmianEl Shaarawy in area, è rigore ed espulsione. Dybala non sbaglia dal dischetto e ...alla prossima Europa League e lo Spezia allo spareggio retrocessione contro l'Hellas. Roma ...

Il Verona stende lo Spezia con un tris e resta in A. I liguri retrocedono in B Tiscali

Doppietta di Ngonge e gol di Faraoni: è la salvezza per l'Hellas. Segna Ampadu per lo Spezia. I liguri nella ripresa hanno sbagliato un calcio di rigore con Nzola. Il Verona si salva e resta in serie ...I rossoneri chiudono con una vittoria convincente grazie a un super Leao A fine partita lo svedese saluta San Siro in lacrime, ovazione dei tifosi ...