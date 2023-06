Il Verona resta in Serie A | battuto 3 - 1 lo Spezia nello spareggio Decisiva la doppietta di Ngonge

Ilsi salva ein serie A. Nello spareggio salvezza giocato a Reggio Emilia i veneti hanno battuto 3 - 1 lo Spezia garantendosi quindi la permanenza nella massima serie mentre i liguri ...Dopo la vittoria delnello spareggio salvezza e la promozione del Cagliari ottenuta attraverso i playoff di Serie ... La Liguriacon una sola rappresentante, mentre aumenta la pattuglia del ...Ilsi salva ein Serie A . Nello spareggio salvezza giocato a Reggio Emilia i veneti hanno battuto 3 - 1 lo Spezia garantendosi quindi la permanenza nella massima serie mentre i liguri ...

Il Verona resta in Serie A: Ngonge doppietta show, lo Spezia retrocede in B Tuttosport

Sul dischetto si presenta Nzola, ma è proprio Montipò ad indovinare l’angolo della conclusione e a pararlo. Verona che resta dunque avanti di due gol ma sotto di un uomo. Ci proveranno prima ...(Adnkronos) – Il Verona resta in Serie A e lo Spezia retrocede in Serie B. E’ questo il responso dello spareggio disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nel quale i veneti si impongono per 3-1. P ...