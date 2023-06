I ricercatori hanno quindi evidenziato un legame tra intonazionevoce e i tratti legati alla salute. Leggi Anche Bambina morta nel seggiolino in auto a Roma, che cos'è la 'forgotten baby ...... ognuno con la sua identità e proposta gastronomica che esplora un'area specificacucina ... tuttesu, abbronzatura irreale per delle londinesi in primavera, manicure fresca di giornata, ...... (sorride) però trovai in classe Pino Daniele: gli anni più bellinostra vita. Com'era Pensavamo di fare la rivoluzione; (cambia, stridulo) mi insegnò le voci dei femminielli, avevo ...

Il tono della voce è scritto nel Dna: lo rivela una ricerca islandese TGCOM

Secondo lo studio, le varianti nella sequenza del gene ABCC9 influenzano la nostra intonazione. E potrebbe esserci un legame anche con rischi cardiovascolari ...L’incontro con il giornalista, inviato di guerra: «Un certo tipo di Europa è finita». Oggi ultimi appuntamenti con libri e spettacoli, poi la chiusura a Gorizia ...