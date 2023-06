Il tabellone di Jannik Sinner a ‘s-Hertogenbosch | Medvedev possibile solo in finale

(Di domenica 11 giugno 2023) Ilprincipale del torneo ATP 250 di ‘s-2023 di tennis, il Libema Open, in programma sull’erba neerlandese dal 12 al 18 giugno, vede la presenza di: l’azzurro, fruitore di una wild card, è la testa di serie numero 2 e quindi è inserito nella parte bassa ed avrà diritto ad un bye al primo turno. Negli ottavi diil tennista italiano affronterà il kazako Alexander Bublik oppure un qualificato o un lucky loser, poi ai quarti l’incrocio potrebbe essere col transalpino Ugo Humbert, testa di serie numero 7, il quale dovrà però prima superare l’australiano Jason Kubler e poi uno tra il finlandese Emil Ruusuvuori e lo statunitense Brandon Nakashima. In semil’azzurro potrebbe giocare contro l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 4, ...

Atp 's - Hertogenbosch - Il possibile cammino diSinner Nello stesso quarto di finale di ... Il maggiore indiziato per raggiungere le semifinali nella parte bassa del, la stesso ...Sinner è l'unico italiano nel main draw del Libema Open, l'Atp 250 di 's - Hertogenbosch (montepremi di 750.950 euro), appuntamento olandese sull'erba in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. L'...Presente Sinner Parte bassa delperSinner, unico italiano presente nei Paesi Bassi: gli altri tre hanno deciso per Stoccarda. Il tennista azzurro è l'altra uscita a sorpresa di ...

Tabellone ATP 's-Hertogenbosch: Jannik Sinner torna in scena, i possibili avversari. C'è Medvedev OA Sport

Jannik Sinner ricomincia dall'erba olandese. L'azzurro sarà testa di serie numero 2 ed è inserito nella parte bassa del tabellone ...Atp ‘s-Hertogenbosch - Il possibile cammino di Jannik Sinner Nello stesso quarto di finale di ... Il maggiore indiziato per raggiungere le semifinali nella parte bassa del tabellone, la stesso ...