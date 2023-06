Il presidente tunisino gela Meloni e von der Leyen sui migranti | il no secco

(Di domenica 11 giugno 2023) Parole inaspettate sulla questionea poche ore di distanza da un importante appuntamento. Il, Kais Saied, ha lanciato un messaggio all'Ue prima della visita di Giorgia, Mark Rutte ed Ursula von der, affermando che «la Tunisia non può fare da guardia di frontiera» di altri Paesi. Le dichiarazioni del numero uno di Tunisi sono state pronunciate nel corso di una visita a sorpresa effettuata a Sfax, dove ha voluto essere aggiornato sulla situazione deiirregolari subsahariani nella città: «Siamo tutti africani. Questi- ha detto ancora - sono nostri fratelli e li rispettiamo, ma la situazione in Tunisia non è normale e dobbiamo porre fine a questo problema. Rifiutiamo qualsiasi trattamento disumano di questi ...

Von der Leyen, Meloni e Rutte in Tunisia: incontro con presidente Saied

