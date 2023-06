Il presidente del Besiktas si scaglia contro Alli | “Non tornerà Deve riprendersi dal punto di vista umano”

(Di domenica 11 giugno 2023) Deleè stato sicuramente un fiore che poteva sbocciare nel panorama europeo del mondo del calcio. Il talento inglese non è mai sbocciato, non riuscendo a trovare un briciolo di continuità in nessuna delle sue esperienze. L’ultima al livello cronologico è stata quella in Turchia alin cui però l’ex Tottenham non è riuscito ad insediarsi. Proprio per tali motivi ildel club turco Ahmet Nur Cebi ha parlato ai microfoni di BeIn Sports. togliendo ogni dubbio sul presunto ritorno diin Turchia. Queste le parole del patron del: “Era un giocatore attorno al quale c’era grande fermento quando è arrivato in prestito da noi, nello scorso agosto. Ci abbiamo creduto tanto ma non, è finita. Non ci ha dato quanto ci aspettavamo e mi auguro che si ...

... interni e democratici, sperano che possa distogliere l'attenzione di Trump dalla campagna, se non metterlotutto fuori gioco. Quanto all'eventualità che, se eletto, possa concedere la ...... la trattativa tra De Laurentiis e Sousa non è entrata ancora nel vivo, ma ilha voluto ... E nella trattativa con la società granata potrebbe rientrare Alessandro Zanoli, giovane terzino......della tormentata partita sulla nominacommissario per l'alluvione in Romagna da partegoverno. Meloni fin da subito ha ribadito che non c'è fretta, ma in realtà non è così. Il...

Il presidente del Parlamento della Moldavia: "Il piano dei russi per arrivare in Transnistria esiste ancora" la Repubblica

Il colloquio avuto dal tecnico Paulo Sousa col presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis non è proprio piaciuto a nessuno, in casa Salernitana, a partire dal presidente dei granata campani Danilo ...Come cambierà il Napoli con Sousa allenatore: l'analisi tattica e le possibili scelte dell'allenatore portoghese.