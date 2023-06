“Il patto migranti è merito nostro” Il governo rivendica la svolta nell' Ue

Leggi su iltempo

(Di domenica 11 giugno 2023) Wanda Ferro, sottosegretaria all'Interno, spiega per quale motivo ilsuisiglato in sede europea sia da considerarsi un successo delitaliano. Il motivo principale? Gli altri Paesi hanno preso atto del fatto che «le frontiere italiane sono da considerarsi frontiere europee».Il nuovosu immigrazione e asilo sancisce il principio di obbligo di solidarietà, che però non coincide con un obbligo ai ricollocamenti. Non è un accordo al ribasso? «Come è naturale in un negoziato molto complesso è stato trovato un punto di equilibrio tra le varie posizioni, ma non è un accordo al ribasso perché per la prima volta, grazie al lavoro del presidente Giorgia Meloni e del ministro Matteo Piantedosi e al grande gioco di squadra con i nostri partner mediterranei, la solidarietà diventa un obbligo giuridico ...