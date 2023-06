Il palazzo di Firenze dove è scomparsa Kata

Per questo i parenti, gli amici, gli investigatori insieme anche ai Vigili del Fuoco stanno setacciando palmo a palmo ile la casa didove è stata vista per l'ultima volta Kataleya ......all'angolo tra via Maragliano e via Boccherini adove vive Kata, diminuitivo di Kataleya. Il cane, lasciato libero, si poi diretto verso via Monterverdi ed è entrato in un altro, poco ...In buona sostanza, se il provvedimento andrà in porto, per Partenope si profilerà una sorta di 'modello'. Nel capoluogo toscano, infatti,Vecchio ha già adottato, ad aprile 2023, una ...

Firenze, scomparsa una bimba peruviana di 5 anni. L'appello della ... Open

“Non ci stancheremo mai di ripeterlo: donare deve diventare un’abitudine, non un atteggiamento episodico. In Toscana abbiamo bisogno di più sangue e più plasma per fronteggiare la richiesta quotidiana ...A Firenze prosegue la corsa contro il tempo. Aperti anche locali sbarrati, ma della piccola ancora nessuna traccia ...