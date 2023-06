Il Napoli su Paulo Sousa | accordo con il tecnico portoghese?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 11 giugno 2023) Spunta un nome a sorpresa per la panchina dei campioni d’Italia. Ilsi e’ inserito prepotentemente su, attualedella Salernitana, per continuare il progetto interrotto da Luciano Spalletti. De Laurentis pare, dunque, aver rotto gli indugi e deciso di puntare tutto sul. ILSU: COSA STA ACCADENDO Il, che sembrava dover proseguire la sua avventura con la Salernitana anche nella prossima stagione, ha avuto con il numero uno dei partenopei un incontro che, a quanto pare, si è rilevato molto positivo, tanto che sarebbe già pronto un contratto biennale con opzione per il terzo a 1,2 milioni a stagione. Ora si attende una risposta dal diretto ...