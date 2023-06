Il Napoli irrompe su Paulo Sousa | accordo con il tecnico portoghese?

(Di domenica 11 giugno 2023) Spunta un nome a sorpresa per la panchina delL’ attualedella Salernitana,, sarebbe entrato prepotentemente nel mirino del presidente De Laurentiis, che pare aver rotto gli indugi e deciso di puntare sulSU: COSA STA ACCADENDO Il, che sembrava dover proseguire la sua avventura con la Salernitana anche nella prossima stagione, ha avuto un incontro con il numero uno dei partenopei un incontro che, a quanto pare, si è rilevato molto positivo, tanto che sarebbe già pronto un contratto biennale con opzione per il terzo a 1,2 milioni a stagione. Ora si attende una risposta dal diretto interessato. Per strappare ai granata, i campioni ...

L'uomo che ha costretto a ritardare la festa scudetto deldi quattro giorni è finito nell'elenco di De Laurentiis . La famosa lista di Adl : Paulo Sousa è uno dei 40 . Uno dei candidati alla sostituzione di Spalletti sulla panchina della squadra ...E proprio in questa storiaun elemento nuovo. Che non è Geoffrey Moncada, under 40 ... E questo vale per Maldini al Milan, per Spalletti al, per Tare alla Lazio e chissà quanti altri se ...Dalla commedia cheal Teatro greco di Siracusa con La Pace di Aristofane diretta da Daniele Salvo, con Giuseppe ... all'apertura del sedicesimo Campania Teatro Festival aall'insegna del ...

