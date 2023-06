“Il modello scolastico fondato sulla produttività da superare Essere costantemente impegnati non è seducente” “Puntare sull’apprendimento significativo” Gli interventi a “RepIdee”

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 11 giugno 2023) Il lavoro e l'istruzione al centro delle riflessioni durante "La Repubblica delle idee". Maura Gancitano e Andrea Colamedici hanno condiviso le loro visioni sul mondo del lavoro nel loro libro dal titolo, "Ma chi me lo fa fare?". Secondo il loro punto di vista, il lavoro ha invaso le nostre esistenze, occupando uno spazio smisurato e persino colonizzando le nostre menti. Viviamo, secondo gli autori, in un contesto in cui non solo il lavoro, ma anche altre sfere della vita diventano spettacoli performativi e coloro che si trovano a casa senza fare nulla spesso si sentono colpevoli. L'articolo .