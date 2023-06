Il mito di Anna Magnani rivive a Bologna | dal set ai momenti privati | gli scatti di una vita

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 11 giugno 2023) «In questo periodo di ricorrenze clamorosamente, non sempre, enunciate, domina il silenzio, fino ad oggi, su di un cinquantenario: la morte di(1908-1973). Un silenzio illegittimo. Da riparare». Solo a fine aprile il nostro giornale lo scriveva a chiare lettere, in un ricordo lucido e appassionato dell’attrice simbolo si una Roma indimenticabile e icona di talento e sensibilità artistica. Ebbene oggi, a parziale compendio di un silenzio assordante, dall’Adnkronos arriva la notizia di una iniziativa tesa a rinverdire il suodi nuova linfa celebrativa: tra pochi giorni l’interprete che ha scritto pagine importanti della nostra del cinema “tornerà” are a. Al Grand Hotel Majestic ,”già Baglioni”, per l’esattezza. Un luogo che la ospitò in diverse occasioni. Merito ...