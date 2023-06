Il Milan fa sul serio per Thuram | ma l’attaccante piace anche al Psg

Commenta per primo Il nuovodeve correre di più degli altrimercato per cercare di recuperare il ritardo accumulato. Le idee certamente non mancano a Moncada e il suo staff ma ora è arrivato il momento di accelerare. ......Champions il fischietto polacco aveva fatto arrabbiare il Napoli nel ritorno dei quarti col, ... Dubbi anchegol del City: "Situazione particolare, pallone conteso tra Darmian e Gundogan e ...Incassò il no e si rivolse a Simone Inzaghipunto di accettare la conferma della Lazio. Perciò ... da gennaio 2023, quel bel numero di derby colvinti, anzi stravinti Alla fine la medaglia ...

Milan, la nuova strategia sul mercato: limite dei colpi a 30 milioni. La ... Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. RITORNO DI FIAMMA - Non è bastata un’offerta da 3 milioni di euro a stagione per convincere Tielemans a vestire la maglia del Milan. Il centrocampista belga preferiva ...E' durato poco l'interesse del Milan per Youri Tielemans che ha trovato già una nuova squadra, declinando proposta di rossoneri e Roma. La Gazzetta ...