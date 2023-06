Il messaggio di Zanetti | 'Grazie Inzaghi | grazie ragazzi Avete lottato fino all'ultimo con l'Inter nel cuore'

(Di domenica 11 giugno 2023) La sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City non abbatte Javier. Il vice presidente dell'manda un...

... ma è in ogni caso un belper il calcio italiano". Una finale che ai nerazzurri mancava da 13 anni. "Un bel traguardo per l'Inter. Sono contento per il mio amicoe soprattutto per ...Il capogruppo Avetrani ha scusato l'assenza di Valentina Herin e ha letto un suo: "La ...Chatrian ha chiesto ai presenti un minuto di raccoglimento in memoria degli imprenditori Dario......aperta dal tenore Francesco Grollo che ha cantato l''Inno di Mameli' e dalla lettura del... l'imprenditore ed Amministratore delegato di Hausbrandt Fabriziodi Treviso e il dottor ...

Il messaggio di Zanetti: 'Grazie Inzaghi, grazie ragazzi. Avete lottato ... Calciomercato.com

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha voluto mandare un messaggio social dopo la sconfitta in Finale di Champions col City Con un post pubblicato sul suo account Instagram, il vicepresident ...