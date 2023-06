Il Marsiglia pesca in Serie A il sostituto di Tudor | occhi sul tecnico della neopromossa

Leggi su rompipallone

(Di domenica 11 giugno 2023) Una delle squadre estere più italiane è sicuramente il, club che può vantare in rosa dei giocatori che hanno orbitato nel nostro campionato come Under, Malinovskyi, Veretout e Sanchez. Alla guida tecnicasquadra francese vi era Igor, allenatore che ha militato per anni alla Juve. Propriorientra nella listasocietà bianconera in caso di allontanamento di Massimiliano Allegri, ipotesi ad ora difficile dato l’alto ingaggio percepito dall’allenatore toscano. Se la bandiera bianconera è in attesa di conoscere le mossesocietà juventina, come si muoverà invece ilsul fronte allenatore? Grosso è stato contattato dalGrosso panchinaSecondo quanto riportato da Sky Sport, il ...