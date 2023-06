Il grande gioco dell’Asia centrale. Cronache da Astana dell’amb. Stefanini

Leggi su formiche

(Di domenica 11 giugno 2023) Al G7 del 2024 in Puglia l’Italia vuol far comprimari i Paesi emergenti. Che cercano già di far sentire la loro voce. Proviamo ad ascoltarla. Dall’Asiaha echeggiato all’International Forum (Aif) appena conclusosi. Sommessamente, per non svegliare gli ingombranti vicini, ma chiaramente. Ha confermato la scelta di non schierarsi. Ma non è una scelta filorussa né un ammiccamento alla Cina. Semmai una mano tesa all’Occidente, soprattutto all’Europa a cui spera di agganciarsi strutturalmente attraverso il “Middle Corridor”, via Caspio, Azerbaijan, Mar Nero. La geopoliticasta tutta qui. È la geopolitica della strada che un tempo ci fu e adesso si cerca di riaprire. Per capirla bisogna andare per la strada, dove la gente la vive. A due passi dall’Aif, circondata dall’architettura ...