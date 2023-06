Il grande affare di Lula si chiama Petrobras

Leggi su panorama

(Di domenica 11 giugno 2023) I legami del presidente brasiliano con il colosso statale del petrolio. Che ora, grazie al più alto appoggio politico, si prepara a trivellare in Amazzonia. «Salveremo l’Amazzonia». Questo il mantra del presidente del Brasile Luiz Inácioda Silva rilanciato dai giornali italiani fino a pochi mesi fa, quando infuriava la campagna elettorale in Brasile contro il rivale «ecocida» e di destra Jair Bolsonaro. Peccato che il presidente di sinistra, tornato al potere per la terza volta quest’anno dopo un soggiorno di 580 giorni in carcere per una condanna per corruzione e riciclaggio in terzo grado, per «salvarla» voglia far estrarre petrolio dalla foce del bacino del Rio delle Amazzoni dalla, la compagnia energetica brasiliana - gigante dal fatturato annuo pari a 120 miliardi di euro - tornata saldamente sotto il suo controllo dopo la ...