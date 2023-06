Il fotoreporter bergamasco Lorenzo Zelaschi finalmente incontra “l’India dei Villaggi” di Gandhi

Leggi su bergamonews

(Di domenica 11 giugno 2023) Kampel, 10 giugno 2023 Man mano mi accorgo che, dei nove paesi visitati allora da Berengo, sei – i più vicini – ora è come se fossero frazioni di Indore, nel senso che lo stacco tra città e campagna non è più avvertibile. È davvero impressionante vedere la mutazione avvenuta in questi anni. Cellulari, computer, motori… la tecnologia insomma ha preso il posto dell’atmosfera romanticamente bucolica di quei tempi. Per ora avverto più differenze che affinità, a livello visivo, anche se l’anima del, con la sua spiritualità, fluttuante nell’aria calda insieme a microscopiche particelle d’incenso, sopravvive ed è forte, come le radici degli alberi secolari attorno ai quali sono costruiti i loro templi. Rifletto però tra me che la vita di gran parte di loro, grazie all’evoluzione tecnologica, è per certi versi diventata più confortevole, anche se avranno poi perso ...