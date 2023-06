Il cuore non basta | l’Inter cede al Manchester City

(Di domenica 11 giugno 2023) Citizens campioni, decide Rodri con un gol nel secondo tempo. Quanti rimpianti per i nerazzurri di Inzaghi Ilè campione d’Europa grazie alla rete di Rodri al minuto 68 e si aggiudica la sua prima Champions League, battendo un’Inter indomita per 95 minuti. Grande è il rimpianto di Inzaghi e della sua Inter L'articolo proviene da Il Difforme.

Almenoadesso perché oggi il pensiero del portoghese è solo sulla sua Roma. Logico, visto che Mou ormai da qualche settimana ha deciso di restare l'allenatore della Roma . Ha scelto il, ha ...... Piazza XV marzo e la Villa Vecchia che per due giorni saranno ilpulsante e musicale della ...John Cage - ha aggiunto Visci - che definì 'un'azione sperimentale' come 'quella il cui risultato...Chi le piace di più come autore "Mi avvalgo della facoltà dirispondere".

Calcio. Il cuore non basta all'Inter, la Champions è del Manchester City Avvenire

Simone ci ha lasciato l'anima piena di gioia e di colori e sarà una luce per sempre non solo per i suoi genitori ma anche per tutta la nostra comunità». Un'altra mamma ha confessato che «abbiamo ...Otto bambine, otto splendide piccine di 10 anni che hanno ricevuto il sacramento della Comunione dedicando quel momento così importante ed atteso ad un ragazzo meno fortunato. Gli ...