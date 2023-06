(Di domenica 11 giugno 2023) Oggi non ci'fragili basi' per i colloqui con il regime di Kiev, ha detto domenica il portavoce delDmitry Peskov. "Oggi non ciper accordi. Inoltre, oggi non ...

Oggi non ci sono nemmeno 'fragili basi' per i colloquiil regime di Kiev, ha detto domenica il portavoce delDmitry Peskov. "Oggi non ci sono i presupposti per accordi. Inoltre, oggi non ci sono basi, anche fragili, per costruire un dialogo. ...Ad oggi non c'è nemmeno una "fragile base" per i colloquiil governo ucraino: lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, come riporta la Tass. "Oggi non ci sono i presupposti per gli accordi. Inoltre, oggi non ci sono le basi, neanche fragili, ...La storia però spesso non si scrivele intenzioni e la difficoltà di capirsi o anche solo di ... Il Donbas e le due regioni ucraine di Kherson e Zaporija che ilha formalmente annesso alla ...

Il Cremlino: “Con l’Ucraina non ci sono i presupposti nemmeno per un dialogo Globalist.it

Il Cremlino afferma che non ci sono le condizioni per i colloqui di pace tra Mosca e Kiev. Secondo funzionari di Kiev, i russi hanno imbottito di esplosivi il gigantesco impianto chimico industriale ...Oggi non ci sono nemmeno "fragili basi" per i colloqui con il regime di Kiev, ha detto domenica il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.