Il clamoroso addio di Barbara Palombelli | terremoto in casa Mediaset

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 11 giugno 2023) Il mercato dei volti TV è in pieno fermento: tra addii eccellenti in Rai, ha fatto rumore l’ipotesi legata a. Un tempo, in Italia, l’estate era movimentata dalle voci legate al calciomercato. Negli anni in cui il Bel Paese era noto per essere il campionato più bello (e più ricco, frattanto) del mondo, gli italiani si godevano – sotto l’ombrellone, magari con un giornale rosa tra le mani – le ipotesi legate ad eventuali trasferimenti di esosi calciatori verso lidi del nostro Paese.verso unridimensionamento a? – Screenshot TV / IG @qui– GranTennisToscana.itOggi il campionato italiano non è probabilmente il più bello del mondo e per certo non è il più ricco e così ci troviamo a pensare più al mercato dei ...