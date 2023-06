Il Cagliari torna in serie A | Beffato il Bari

(Di domenica 11 giugno 2023) AGI - Ilè promosso inA. Nella finale di ritorno dei play-off diB davanti a 60.000 spettatori al San Nicola, la squadra sarda ha vinto 1-0 grazie a una rete di Pavoletti al 94'. All'andata era finita 1-1 in Sardegna. I sardi gelano il San Nicola al quarto minuto di recupero con una zampata di Pavoletti entrato da pochi minuti e lesto ad anticipare Zuzek su cross di Zappa. I rossoblùno in A dopo un solo anno, raggiungendo le già promosse Frosinone e Genoa e sfatando la tradizione che vedeva vincitrici le squadre di casa dopo un pari all'andata. Non è bastato alun San Nicola che ha fatto registrare il record assoluto di presenze con 58.206 spettatori. Festeggia ilsenza Nandez e con l'acciaccato Mancosu inizialmente in panchina. Primo tempo ...

Pioggia di elogi per il tecnico romano anche dai tifosi neutrali: l'impresa delesalta la figura dell'uomo che ha scritto la storia con la ...Ilabbassa il ritmo e sfiora tuttavia il vantaggio con Dossena, ancora di testa, ma Caprile si supera di nuovo in tuffo. Ranieri si gioca tutto mettendo dentro Mancosu e Viola ma concede ...... l'altro club targato Filmauro,in A dopo 14 anni. Invece la coincidenza c'è ma è altra, più ... La promozione in A delinfatti ha in tutto e per tutto la firma di Claudio Ranieri. LACRIME ...

IL CAGLIARI TORNA IN SERIE A! Pavoletti al 94' spegne il sogno del Bari: dura solo un anno il purgatorio dei sardi ... Calciomercato.com

Bari, ecco dove vedere la partita sui maxischermo in città e in provincia di Daniele Leuzzi Non sarà replicata la proiezione collettiva in piazza Prefettura: per… Leggi ...Il Cagliari è la terza squadra promossa in serie A. Nella finale di ritorno dei playoff giocata al San Nicola, la formazione sarda ha battuto il Bari 1-0 con una rete nel recupero di Pavoletti che ...