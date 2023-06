Il Cagliari ritrova la Serie A | l’Inter gli ridà il benvenuto! Rispetto

(Di domenica 11 giugno 2023) Ilha raggiunto laA al 94? battendo il Bari nella finale playoff di ritorno (vedi articolo).ha fatto i complimenti alla squadra di Ranieri BENVENUTO ? Sorridonoe la Sardegna per la promozione inA della formazione di Claudio Ranieri. I sardi hanno vinto la finale Playoff contro il Bari. Dopo l’1-1 della Domus Arena, è arrivata la vittoria per 0-1 al San Nicola. Dopo un anno diB, ilimmediatamente la massima. Il benvenuto glielo dàsu Twitter. .@Calcio bentornati in @A — Inter (@Inter) June 11, 2023 Ildel club meneghino. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Il Cagliari ritorna in Serie A e lo fa al 94' con un gol al volo di Leonardo Pavoletti. La Sardegna ritrova così la massima serie soltanto 12 mesi dopo la retrocessione, con Claudio Ranieri. Claudio Ranieri recupera Dossena squalificato all'andata e lo riporta al centro della difesa, con Goldaniga. Il Bari è arrivato in finale dopo aver battuto per 2-1 il Venezia nel turno prelimare.

Diretta Bari-Cagliari: è la notte dei desideri. Mignani ritrova Di Cesare, Morachioli ancora titolare. Partita quotidianodipuglia.it

(Adnkronos) – Il Cagliari torna in Serie A, a dodici mesi di distanza dall’amara retrocessione della scorsa stagione. Dopo il pareggio per 1-1 di giovedì scorso in casa, i sardi si impongono per 1-0 a ...Il sogno del Bari si infrange sul più bello, all'ultima curva. Il Cagliari vince al San Nicola a tempo quasi scaduto. Una partita meravigliosa alla fine va ai sardi. E pensare che dopo ...