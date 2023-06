Il Cagliari di Ranieri torna in Serie A | finisce 0 a 1 a Bari | la squadra di casa beffata al 93? da un gol di Pavoletti

(Di domenica 11 giugno 2023) Dopo l’1 a 1 in terra sarda, anche allo stadio San Nicola la partita trasembrava dovesse finire in parità. Questa volta a reti inviolate. Ma al 93esimo, un gol digela il San Nicola: vince il0 a 1 e ladi Claudioagguanta la promozione inA. Delusione per i biancorossi di Michele Mignani: dopo 12 anni, erano arrivati a un soffio dal ritorno nel massimo campionato.riesce nell’impresa davanti a circa 60 mila tifosi delladipresenti allo stadio. IlinA a dodici mesi dalla retrocessione: nel campionato 2021/2022, i sardi avevano chiuso la stagione al 18esimo posto. ...

Il gol in pieno recupero di Pavoletti nella finale playoff contro il Bari regala la promozione in Serie A dei sardi guidati da Claudio, in lacrime dopo l'impresa. Al fischio finale è incontenibile la gioia sia della squadra al San Nicola sia dei tifosi in Sardegna. Le foto più belle della festa ...Commenta per primo Michele Mignani , tecnico del Bari , commenta così a Sky Sport il playoff di Serie B perso per mano del: 'Per me è un piacere trovare un allenatore comeda avversario, non potevo esimermi dal fargli i complimenti per tutto quello che ha fatto in carriera. Non sono riuscito a farglieli ...Posta in palio decisamente alta, ilobbligato a vincere è partito col piede pigiato sull'acceleratore sotto lo sguardo attento di Claudio, che ha preso i rossoblù al dodicesimo posto ...

Ranieri è un gigante, in lacrime interrompe i tifosi del Cagliari a Bari: quel coro è irrispettoso Sport Fanpage

L’attaccante ha segnato la rete che ha portato il Cagliari in A battendo il Bari al 94°. “Stasera il destino ha voluto che l’uomo copertina fossi io, me lo dico da solo. Il gol è uno di quelli più ...Il Cagliari è riuscito in una grande impresa ed è tornato in Serie A. Dopo la gara vinta contro il Bari, mister Ranieri ha parlato ...