Il Cagliari centra la Serie A al 94?! Bari battuto | festa per Ranieri

(Di domenica 11 giugno 2023) Finisce 0-1. Partita decisa al 94? da Pavoletti appena entrato dalla panchina. Claudiola promozione. Dopo un anno di purgatorio, sardi inSARDA? Al San Nicola diatmosfera incredibile con quasi sessantamila persone: si gioca la finale playoff di ritorno tra i pugliesi e il. Per la squadra di Mignani due risultati su tre. Col pareggio salirebbe inA proprio ilper miglior posizione nella stagione regolare. A fare la partita sono i sardi. Nel primo tempo, gli uomini dici provano prima con Dossena al minuto 8 e poi con Di Pardo alla mezz’ora su assist di Luvumbo. Prodigioso in entrambi i casi Caprile. Il...

...gira di testa sul primo palo ma nonla porta: palla larga 2023 - 06 - 11 20:35:29 Fischio d'inizio Fischio d'inizio al San Nicola: inizia il ritorno della finale playoff tra Bari e...Pur in 10 contro 11 per un tempo, il Baril'impresa di rimontare (1 - 0) il Sudtirol , dopo lo 0 - 1 dell'andata, e vola in finale play ...della propria avversaria al termine di Parma -(...Paura in pieno centro a, in via Logudoro, alle 9 del mattino. Un 43enne di Serramanna, dopo aver bevuto alcolici sino a superare di ben quattro volte il limite consentito, si è messo al volante della sua auto e ne ...

Bari-Cagliari, centro città blindato ma solo maxischermi privati. Bagarini nel mirino, bus Amtab speciali per… La Repubblica

Quest'oggi, a partire dalle ore 20.30, si è giocata la Finale di ritorno dei Playoff di Serie B: a ottenere la promozione è stato il Cagliari ...Al 'San Nicola' è andato di scena il match valido per il ritorno della finale playoff di Serie B tra il Bari di Michele Mignani ed il Cagliari di Claudio Ranieri ...