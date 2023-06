Il Baltico spaventa Putin | cosa può accadere

Leggi su quifinanza

(Di domenica 11 giugno 2023) Il Patto Atlantico non è più così atlantico. Il Nordamerica a l’Europa del 1949, anno di sottoscrizione del Trattato del Nord Atlantico, sono lontanissimi parenti dell’Occidente che oggi si schiera compatto con l’Ucraina nella sua guerra contro la Russia. Non foss’altro perché l’asse strategico dell’Alleanza si è progressivamente spostato verso il Mar, cuore pulsante del sostegno occidentale al Paese invaso il 24 febbraio 2022. Con una Germania che “alza la voce” con sempre maggiore insistenza (e rientra nella rete “legale” di export che fornisce merci sanzionate alla Russia) e una Francia che tenta di smarcarsi dalla sudditanza geopolitica da Washington, gli Usa hanno dato più peso alle velleità di Stati come la Polonia (dove proliferano le industrie militari, le basi americane e i centri di addestramento dei soldati ucraini), la Svezia e la Finlandia in ...