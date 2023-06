...di riscatto sui 30 milioni per non incorrere in sanzioni Uefa o un possibile scambio conche ... Sullo spagnolo c'èla Juve che però non sembra convinta.lo stipendio sarebbe alla ...... Mourinho non è intenzionato, al momento, a lasciare Roma, come fatto intendereai tifosi nell'ultima giornata di campionato. Getty Images Chi, invece, potrebbe salutare la capitale è. ...Il primo 'sacrificabile' potrebbe essere Roger. Thiago Pinto valuta il brasiliano non meno ... Roma pronta a sacrificare i giovani per far quadrare i conti Tra le possibili opzioni,se ...

Ibanez, anche West Ham e Tottenham sulle sue tracce DailyNews 24

C'è un motivo in più per avvicinare Singo alla Juventus invece che alla Rona. I giallorossi, come stabilito dal settlement agreement sottoscritto con ...L'obiettivo per l'attacco della Roma è Alvaro Morata, Mourinho sogna lo spagnolo e prepara la mossa di calciomercato: Ibanez è la chiave ...