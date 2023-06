I tifosi di Al Hilal non vogliono Allegri

(Di domenica 11 giugno 2023) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 06/10/2023 ore 20:00 CEST La possibilità chealleni Alha scatenato un’ondata di critiche sui social Il tecnico e i rappresentanti del campionato saudita si sono incontrati a Montecarlo per definire il suo futuro Viste le voci sull’arrivo di Massimilianoal alArabia Saudita, sono piovuti migliaia di messaggi Cinguettio contro l’arrivo del mister della Juventus. “Il suo gioco difensivo non è adatto a lui. Al hial“, “Parlare di Luis Enrico E Lopeteguie poi ingaggiarlo è come cercare un attaccante e finire con un difensore”, sono alcuni dei messaggi che si leggono sui social. Inizialmente l’hashtag #Outè stato lanciato daibianconeri ...

...l'hashtag contro il tecnico della Juve AllegriOut è diventato un trend in Arabia dopo le voci di queste ore che volevano l'allenatore della Juve come possibile nuovo tecnico dell'Al. I...... che hanno così deciso di farsi sentire e occupare i social con un hashtag traducibile con 'Idell'Al -rifiutano Allegri'. Molto più graditi sono invece i profili di Luis Enrique o ...Ora, il quadro viene vivacizzato dall'interessamento saudita, con Ale Al Sadd sullo sfondo e ... La news rimbalza su Twitter e infiamma il dibattito tra idella Juventus, in attesa di un ...

Incredibile, tra i tifosi arabi spopola la campagna: "Noi Allegri non lo vogliamo" La Gazzetta dello Sport

Allegri-Arabia, la maxi offerta dal campionato saudita non smuovono l'allenatore che non lascerà la Juve: mancano alcuni tasselli.(Juventus News 24) Nemmeno il tempo di far uscire la notizia, che gli stessi tifosi dell' Al Hilal hanno fatto partire una vera e propria campagna social contro Allegri. Notizie calcio. Questa mattina ...