I problemi diventano occasioni per capire le cose più in profondità racconta

(Di domenica 11 giugno 2023) Nelle ultime sfilate Autunno Inverno 2023/24 a Milano l'abbiamo vista sulle passerelle di Act 1, di GCDS, di Onitsuka Tiger e di Laura Biagiotti, a Parigi da Mes Demoiselles. Lunghi capelli grigi, come l'attrice americana Andie MacDowell, Luciana Borges, 48 anni, modella di origine brasiliana, è tornata a sfilare dopo aver abbandonato la carriera quindici anni fa. Oggi vive tra Milano e Rio de Janeiro e fa della bellezza senza tempo la sua missione.