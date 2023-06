I figli dell’ex leader del Pci Enrico Berlinguer contro l’Unità di Piero Sansonetti | “Per favore | lasciatelo in pace”

(Di domenica 11 giugno 2023) L’11 giugno di 39 anni fa moriva l’allora segretario del Partito comunista italiano. Quattro giorni prima era stato colpito da un’ emorragia celebrale durante un comizio a Padova. Nonostante il malore e gli inviti della folla, aveva voluto concludere il suo intervento. Scelgono questa triste ricorrenza i quattroBianca, Maria, Marco e Laura, per inviare una lettera al quotidiano La Repubblica in cui chiedono aldiretta dadi smettere di usare la foto del padre per pubblicizzare il giornale, una volta organo ufficiale del Pci ma oggi proprietà dell’imprenditore Alfredo Romeo. In particolare il riferimento è alla storica foto scattata durante la manifestazione del 1984i tagli alla scala mobile. “L’abbiamo rivista ...

