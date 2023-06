I droni ucraini su Mosca avevano nel mirino gli 007 russi?

AGI - Sono due iche si sono schiantati oggi in due distretti della regione russa di Kaluga, a sud - ovest di ... In altre, i progressisono stati più lenti'.... sparando 247 proiettili da mortai, artiglieria, lanciarazzi multipli Grad,e aerei... L'... Isw, successi localinella regione di Zaporizhzhia Le forze ucraine hanno ottenuto successi ......senza pilota (). GROSSO RISCHIO L'esercito ucraino ha corso un grosso rischio sperando di conquistare le posizioni russe assaltandole con truppe numericamente limitate. In pratica gli...

Attacco russo con droni a Odessa: 3 morti. Londra: ucraini superano in alcune zone le difese russe - Trump: "Metterò fine alla guerra in Ucraina appena eletto"

I droni sono stati una spina nel fianco per le forze armate statunitensi fin dal 2017, quando l’Isis li ha usati sull’esercito iracheno ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 473. Secondo funzionari di Kiev, i russi hanno imbottito di esplosivi il gigantesco impianto chimico industriale Crimea Titan. Se dovessero scoppiare le cariche, ...