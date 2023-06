I cani fiutano Kata vicino al palazzo occupato Ricerche a tappeto

Leggi su iltempo

(Di domenica 11 giugno 2023)lina, la bambina di cinque anni scomparsa ieri pomeriggio a Firenze, sarebbe ancora viva. Un'amica della madre, Isabel, ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da un uomo, dall'accento sudamericano. “Era una voce maschile, di un uomo di etnia latina come noi, pensava che fossi la madre perché lei ha diffuso il mio numero per i contatti sugli avvistamenti della bambina”. Una barlume di speranza, in una vicenda dai contorni ancora foschi. Gli inquirenti stanno battendo ogni singola pista. Dall'allontanamento volontario (ipotesi, al momento, tra le meno probabili), al rapimento. Senza escludere la possibile ritorsione. Secondo il fiuto deimolecolari, la bimba in realtà si troverebbe ancora nei pressi dell'Hotel Astor, una struttura occupata abusivamente dal 2020, all'interno del quale vivono, in condizioni disumane, oltre cento ...