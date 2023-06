Hsieh e Wang | la coppia che non t' aspetti trionfa al Roland Garros

(Di domenica 11 giugno 2023) Al secondo torneo come duo,Su - Wei eXinyu hanno conquistato il primo titolo, e il primo Slam, in doppio femminile al. In finale hanno sconfitto 16 76(5) 61 Taylor Townsend ...

Al secondo torneo come duo, Hsieh Su-Wei e Wang Xinyu hanno conquistato il primo titolo, e il primo Slam, in doppio femminile al Roland Garros. In finale hanno sconfitto 16 76(5) 61 Taylor Townsend e Leylah Fernandez, teste di serie numero 8. Da quel momento il crollo delle due mancine nordamericane è definitivo e per la coppia asiatica è una formalità chiudere per 6-1.

Al secondo torneo come duo, Hsieh Su-Wei e Wang Xinyu hanno conquistato il primo titolo, e il primo Slam, in doppio femminile al Roland Garros.Vittoria in rimonta per la coppia asiatica sulle nordamericane Fernandez/Townsend. Quinto titolo a livello Slam in doppio per Hsieh, il secondo a Parigi ...