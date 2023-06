(Di domenica 11 giugno 2023) Non poteva che finire così. Laè Campione d’Italia! La compagine capitolina ha vinto il Campionato didisu, trovando il primodella suadopo aver battuto la Polisportiva Ferrini anchegara di ritorno, regolando le avversarie per 4-0. Un vero e proprio trionfo, il primodella società, arrivato dopo aver vinto anche la regular season, conducendo dellesenza fondamentalmente rischiare mai nulla. Dopo il 3-1 dell’andata lene infatti hanno condotto un ritorno a dir poco perfetto, contrassegnato da una tripletta ...

Chiude alla grande, anzi, alla grandissima (la regular season) l'HC Bra e si guadagna (matematicamente e meritatamente) il pass per la finale Scudetto della A Elite, dove troverà i romani del Tevere . ...Dopo il primo anno c'è anche la conferma dell'suche vuole incrementare qui la sua attività". Sport anche in frazione Ma buone notizie per i bambini e le bambine di Saluggia e S. ...Dalle 11.30 prove disu. Dalle 14.30 alle 17.00 è previsto un percorso gonfiabile in acqua, nella vasca interna della piscina, per bambini dai 6 ai 13 anni in grado di nuotare ...

Hockey prato, Finali Serie A Elite femminile 2023: la Butterfly Roma vince il titolo per la prima volta nella storia OA Sport

Non poteva che finire così. La Butterfly Roma è Campione d'Italia! La compagine capitolina ha vinto il Campionato di Serie A Elite 2023 femminile di hockey su prato, trovando il primo titolo della sua ...Le romane del Butterfly sono le prime campionesse della nuova Serie A Élite Femminile di hockey su prato. Nel campo neutro di Pisa, infatti, si sono aggiudicate entrambe le gare della finalissima Scud ...