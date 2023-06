Ho detto chi può averla presa Parla la madre di Kata | ore d' ansia

(Di domenica 11 giugno 2023) La piccola, la bambina di 5 anni sparita sabato pomeriggio a Firenza, "qualcuno l'ha". A dirlo è Kathrina Alvarez, ladileya Chicllo Alvarez. "Qualcuno l'haperché lei anche se esce qui fuori poi torna. Conosce questa via perché sempre si va a scuola, si va di qua e di là insieme. È impossibile che lei si perda da sola, ma qualcuno l'hae l'ha portata via. Hoai carabinieri chi può essere", hala donna, di origini peruviane, intervistata dal Tg1 domenica 11 giugno. Parole che aprono a scenari inquietanti e che arrivano al termine di una giornata di ricerche infruttuose, dentro e fuori dall'ex hotel dove la donna vive con la piccola (il padre sarebbe detenuto), un palazzo occupato da un centinaio di ...

22.25 Mamma di Kata:"Sopuò averla presa" "E' impossibile che lei si perda da sola, qualcuno l'ha presa e l'ha portata via. Hoai carabinieripossono essere queste persone". Così Katrina Alvarez, mamma della bambina peruviana di 5 anni scomparsa da ieri a Firenze, intervistata dal Tg1. Hoha carabinieripuò essere, questa persona' - ha dichiarato la madre ai cronisti. Una telecamera pubblica puntata su via Boccherini, lato nord dell'ex hotel, la fa vedere mentre esce da ...

Parla la mamma della bambina di 5 anni scomparsa sabato da Firenze: "È impossibile che lei si perda da sola, qualcuno l'ha presa e ...