(Di domenica 11 giugno 2023) Pelle dorata, costumi da bagno colorati, Bossa Nova nell’aria e quella sensazione di estate… anche per i piedi! Questa è la promessa dellatra l’iconico marchio brasilianoe ilba&sh. Create nel 1962, le infraditosono diventate un’icona della moda senza tempo, conosciute in tutto il mondo. Ogni anno, il marchio rilascia centinaia di nuove combinazioni di colori che incarnano perfettamente lo spirito brasiliano. Un universo fresco, colorato e spontaneo insieme ai valori condivisi che incoraggiano la gioia, la libertà e lo spirito di comunità. È bastato questo per far risuonare il motto di ba&sh “Born collective” e iniziare a lavorare insieme a 2 paia di infradito con stampe, combinando la forma iconica e l’artigianalità ...

#TimelessLuxury Fashion Pills: venerdì e&sh (Credits: courtesy of press office) Chi non vorrebbe un biglietto aereo per il Brasile e le sue spiagge dorate Un sogno decisamente ...La prima cosa da comprare Un nuovo costume da bagno Arrow Questa settimana, tra nuove collezioni ed edizioni speciali, vi raccontiamo legioiello firmate&sh, i costumi arcobaleno di ...#TimelessLuxury Fashion Pills: venerdì e&sh (Credits: courtesy of press office) Chi non vorrebbe un biglietto aereo per il Brasile e le sue spiagge dorate Un sogno decisamente ...

Havaianas x ba&sh: nuova collaborazione con il brand francese L'Opinionista

Dalla collab di Havaianas x Ba&sh, al sostegno della Versace Foundation e The Rocket Fund per la comunità LGBTQIA+: le news moda of the week ...La moda incontra il Brasile in una collaborazione straordinaria tra il celebre marchio brasiliano di infradito Havaianas e il noto brand francese ba&sh. Questa partnership unisce l’essenza di entrambi ...