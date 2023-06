(Di domenica 11 giugno 2023), a differenza di quanto detto negli ultimi mesi, potrebbe addiritturare il suo contratto con l’. Nuovisecondo quanto riportato da Sky Sport. NUOVI PROLUNGAMENTI – Simonepotrebbe non essere l’unico are il suo contratto con l’(vedi QUI). Secondo quanto riportato in questi minuti dia Sky, anche Samirpotrebbere il suo contratto con il club nerazzurro. Superato in questa stagione da André Onana per quanto riguarda la titolarità tra i pali, l’esperto portiere sloveno potrebbe comunque decidere di continuare a giocare con l’da secondo portiere,ndo ancora per un’altra stagione il suo contratto fino ad arrivare a 40 ...

Calciomercato Inter, l'di Onana sembra ormai essere certo: destinazione trovata ed erede pronto per la porta ...il Chelsea sulle tracce dell'estremo difensore che ha sfilato il posto ad...Partito in sordina come riserva di Samir, con il passare delle settimane ha scalato le ... magari approfittando del terremoto in casa rossonera con l'di Paolo Maldini che potrebbe ...... ridimensionando il ruolo di capitan Samirall'interno della rosa. André Onana (LaPresse)... ha pagato l'di Thomas Tuchel a carissimo prezzo. Tra infortuni e scelte tecniche, l'estremo ...

Handanovic, addio Inter non scontato! Rinnova come Inzaghi I dettagli – Sky Inter-News.it

Handanovic è destinato a lasciare l’Inter al termine della stagione. Il 30 giugno il suo contratto scadrà e non dovrebbe rinnovare. Sepe ha già fatto il secondo in una big: al Napoli dal 2016 al 2018 ...Begovic e l'Everton si sono ufficialmente detti addio. Ora, il bosniaco, potrebbe finire per essere proposto all'Inter a zero come vice Onana ...