Gundogan | «Finale dura sia per noi che per loro | gestita pressione»

(Di domenica 11 giugno 2023)ha parlato dopo Manchester City-Inter,di Champions League vinta dagli inglesi 0-1. Il centrocampista tedesco ha fatto la sua analisi L’ANALISI ? Ilkay, ai microfoni ufficiali del Manchester City, ha analizzato lavinta contro l’Inter: «È una notte incredibile. È difficile da esprimere a parole, difficile da realizzare. Oggi abbiamo fatto la storia. Era unadi Champions League, per entrambe le squadre è stata difficile, ma si sapeva. Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo. Eravamo un po’ insicuri anche se abbiamo avuto un paio di buone occasioni. Il gol ha fatto la differenza e fortunatamente lo abbiamo segnato noi. Sapevamo che tutti parlavano del Treble soprattutto dopo ladi FA Cup. Lac’era, ma questa ...

Al 52', Marciniak si perde una ginocchiata da dietro dia Lautaro, e anche questa sarebbe stata da sanzionare mentre sono corretti gialli a Barella (su Foden, 59') e nela Lukaku (83')...Lukaku ammonito all'83' per un fallo da dietro su. È il secondo ammonito dopo Barella. Con ...Onana a parare evitando il raddoppio degli inglesi e tenendo ancora l'Inter in gioco nella. ...6: Meno in vista dei compagni di reparto, giostra con intelligenza e attenzione ogni ... De Bruyne 6,5: Ancora una volta sfortunato in unaChampions. Nel 2021 al Do Dragao la sua gara ...

Gundogan sulla finale: “Dobbiamo avere più voglia di vincere che paura di perdere” Alfredo Pedullà

La Champions League va al Manchester City, ma abbiamo visto una grande Inter, che se l'è giocata a testa altissima.