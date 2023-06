Gundogan | «Complimenti all’Inter | difficile creare occasioni»

Leggi su inter-news

(Di domenica 11 giugno 2023) Ilkaysi complimenta con l'Inter dopo la finale di Champions League. Ai microfoni di DAZN Germania il centrocampista del Manchester City ha analizzato le difficoltà create dai nerazzurri.– Queste le parole di Ilkaydopo Manchester City-Inter: «È un grosso privilegio non solo essere capitano, ma anche di poter giocare per questa squadra. Ho fatto iai nostri avversari. Nel secondo tempo abbiamo spinto, dovevamo trovare l'occasione giusta. Nel primo tempo non siamo riusciti a, pensavamo di fare più passi indietro che in avanti, ma è normale quando giochi una finale. Loro hanno tantissima qualità e hanno dimostrato di saper difendere molto bene. Però alla fine ce l'abbiamo fatta».