Guasto a una condotta idrica a Posillipo | interrotta fornitura

(Di domenica 11 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLe squadre di Abc, azienda speciale del Comune di Napoli, sono intervenute nelle prime ore della mattina aper una una. Nella notte, attorno alle ore 4, è stato necessario chiudere lache si trova in piazza Salvatore Di Giacomo. Pertanto al momento l’area che va da via Santo Strato a piazza Salvatore Di Giacomo è senza acqua. Lo stop allasi è reso necessario perché ilha interessato unaprimaria da cui si diramano le distributrici che raggiungono condomini e parchi. I tecnici e gli operai di Abc stanno scavando per arrivare allae procedere alla riparazione. E’ stato richiesto ...

Le due Ferrari viaggiano appaiate , seguite aventina di secondi dalla Peugeot #94, ... con un passo di tutto rispetto nel giro di testa fino alle 22 quando untecnico la costringe a ...Poi confermano ilal computer dell'aereo e ci riportano al gate, dove chiedo di poter ... Il conducente, un piccolo uomo sulla sessantina, continua a tossire: gli domascherina e suggerisco ...Un problema, forse per uno per un'avaria, e il pilota dell'aeromobile di piccole ...si è levato da terra e il pilota non ha più ripreso il controllo del velivolo che si è diretto verso...

Ascensore guasto al Passetto, per far fruire la spiagga a tutti il ... Cronache Ancona

Riceviamo e pubblichiamo. Le squadre di ABC, azienda speciale del Comune di Napoli, sono intervenute nelle prime ore della mattina a Posillipo per un guasto a una condotta idrica. Nella notte, attorno ...Una famiglia media pagherà 800 euro in più per qualche giorno fuori casa. Tutto è carissimo, dagli aerei alle spiagge. La stangata sul gelato: +22% ...