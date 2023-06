Guardie mediche | nella Bergamasca dovrebbero essere 220 | ma sono appena 31 Tra contratti svantaggiosi e turni massacranti | storia di una discontinuità assistenziale

(Di domenica 11 giugno 2023) Dall’ultranovantenne residente in una valleche ha chiamato nel mezzo della notte la guardia medica per un picco di pressione, ma non ha potuto ricevere alcuna visita a domicilio perché il medico che gli rispondeva era a Milano, in un’altra provincia, a chilometri e chilometri di distanza. Al papà alle prese con il figlio di 7 anni con puntini rossi spuntati sul viso, che ha dovuto attendere decine e decine di minuti prima di poter parlare con un operatore, per poi sentirsi dire che in caso di urgenza potevainviata un’ambulanza, mentre per una visita c’erano da aspettare diverse ore.solo alcuni dei disagi subiti da chi vive in provincia di Bergamo e in questi giorni ha avuto bisogno del servizio di continuità, ovvero di quelle un tempo chiamate...

La norma riguarda anche gli addetti ai servizi di Continuità assistenziale () e i medici impiegati nell'emergenza territoriale, la medicina dei servizi e gli specialisti ambulatoriali. ...È stata firmata l'intesa tra la Regione Emilia - Romagna e l'organizzazione sindacale dei medici di Medicina generale FIMMG secondo la quale le '', ora Medici di Continuità Assistenziale, opereranno in equipe nei Centri di Assistenza Medica per le Urgenze in tutto il territorio. Agiranno per ciò che attiene la gestione dei ...Manca il personale per le, lo abbiamo visto l'anno scorso a Ferriere e a Bettola, si tira continuamente la coperta. Pontedellolio in passato è stata tagliata come sede di guardia ...

Caos guardie mediche, Garattini: “I medici non mancano, il problema è organizzativo” BergamoNews.it

Medici pensionati richiamati in servizio come volontari a fronte di un rimborso spese di 500 euro mensili: obiettivo per tamponare lo spopolamento delle corsie e in attesa che ...Prenderanno in carico i codici bianchi e verdi. Domani il vertice Ausl. Tra le ipotesi il potenziamento del primo intervento negli ospedali minori.