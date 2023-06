Greta | l' eroina degli ignoranti si diploma L' annuncio choc | Cosa non potrò fare

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023) L'ultima bigiata diThunberg è anche la lezione che ci consegna. Ieri l'attivista per il clima (qualunquevoglia dire) si èta, e ha deciso di celebrare l'evento mostrando la virtù della coerenza. Ha infatti affrontato l'ultimo giorno di scuola come molti dei precedenti: saltandolo. «Oggi finisco la scuola superiore, il che significa che nonpiùscioperi per il clima. Quindi questo è il mio ultimo sciopero scolastico, il 251esimo». Non è il giorno del, è l'ultima volta in cui può non presentarsi al suo banco e recarsi fuori dalla sede del Parlamento svedese a Stoccolma, twittando il cartello con la scritta Skolstrejk för klimatet. Diciamolo, su questoè stata un genio. Ha brevettato il format della bigiata moralistica, ha ...